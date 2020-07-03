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Колишня дружина екскапітана Динамо засвітила пишний бюст

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Ірина Морозюк - фото 1
Ірина Морозюк / instagram

Ексдружина футболіста Миколи Морозюка Ірина Морозюк продовжує епатувати публіку гарячими фото.

Як і зазвичай, пост з'явився на сторінці медіаперсони і президента футбольного клубу "Леон" в Інстаграмі.

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На знімку з публікації Ірина позує у звичному відвертому одязі, демонструючи свої головні принади: численні татуювання та збільшені губи. Особливий акцент дівчина зробила на свій пишний бюст. Шанувальникам дуже сподобалося фото Ірини: вони засипали красуню компліментами.

Нагадаємо, нещодавно дружина ексгравця київського Динамо Миколи Морозюка Ірина заявила, що вона вже понад пів року "розлучена" з футболістом, бо останній нібито часто зраджував їй.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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