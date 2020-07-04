У рекламній кампанії Burberry знялася віртуальна версія Кендалл Дженнер

Модний дім Burberry представив рекламну кампанію капсульної колекції TB Summer Monogram. Її створили за допомогою віртуальної реальності: на відео чотири комп'ютерних версії Кендалл Дженнер прогулюються в одязі з колекції. Відео зняли з усіма запобіжними заходами в умовах карантину.

Кендалл Дженнер провела фотосесію вдома, знімаючи себе на камеру ноутбука, а команда бренду, включаючи креативного директора Ріккардо Тіши, артдиректора Пітера Севілла і стилістку Кеті Інгланд, на основі зображень створила кампанію. Сюрреалістичний простір нагадує геометричні скейт-парки та басейни в Каліфорнії.

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Колекція присвячена літу і створена на основі логотипу, який Ріккардо Тіши розробив у 2018 році. Монограма TB (ініціали Томаса Берберрі, засновника бренду) з'являється на худі, кросівках і купальниках. Сумки створені з тканини з поновлюваних матеріалів. У колекції переважають чорний і бежевий відтінки, а також помаранчевий і синій кобальт.

За словами Ріккардо Тіши, колекція уособлює силу дуальності жіночої та чоловічої енергії, розмиття кордонів і юнацьку експресію.

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