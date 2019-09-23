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Зірка Гри престолів вразив фанів зізнанням про фінальний сезон

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Кіт Харрінгтон ще не бачив фінал Гри престолів - фото 1
Кіт Харрінгтон ще не бачив фінал Гри престолів / Polygon

Актор Кіт Харрінгтон, який прославився завдяки ролі Джона Сноу у Грі престолів, здивував шанувальників заявою про останній сезон серіалу. І шквал критики не забрав у Гри престолів звання найкращого драматичного серіалу.

Британський актор Кіт Харрінгтон разом з колегами по Грі престолів побував на церемонії вручення премії Еммі 2019, яку вважають "телевізійним Оскаром". Цьогоріч 8 сезон серіалу вже наостанок забрав перемогу у номінації "Найкращим драматичний серіал" і не тільки. Звісно ж, журналісти не могли не поцікавитись думками щодо такої ситуації, адже у глядачів фінал викликав далеко не найприємніші емоції і шквал критики.

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І поки колеги по знімальному майданчику Кіта вирішили утриматись від коментарів, то сам Харрінгтон врешті озвучив власну позицію.

"Резонанс... Я все ще не дивився фінальний сезон, ось як я впорався з цим резонансом. Однак я знаю, чого коштувало зняти цей сезон, це було складно. Всі доклали чимало зусиль та любові, і ми знали, що з точки зору сюжету чинимо правильно, оскільки ми жили з цими персонажами останні 10 років. Резонанс не вплинув на нас", – наголосив актор.

Залишається лише здогадуватись, чому Кіт досі не переглянув 8 сезон. Однак прощання з Джоном Сноу не змусило його робити паузу в роботі, адже невдовзі він зіграє Чорного лицаря в екранізації коміксів Marvel "Вічні".

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Джерело: dtf.ru
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