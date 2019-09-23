Еммі 2019: список переможців, які вас здивують

Церемонія вручення премії Еммі 2019 відбулась у ніч на 23 вересня у Лос-Анджелесі, де було обрано найкращі серіали та акторів 2019 року. Чи вдалось Грі престолів перемогти і скільки трофеїв отримав Чорнобиль – дивіться список переможців далі.

Якщо Оскар викликає у глядачів чимало питань, адже часто фільми-переможці не розраховані на масову аудиторію, а то й взагалі не показуються у кіно, то телевізійний аналог премії – Еммі – є справді вагомою для звичайного люду. Цьогоріч церемонія вручення здивувала своїми переможцями.

І ще: Серіал Чорнобиль отримав премію Еммі

Відзначимо, що останній сезон "Гри престолів", який не надто сподобався фанатами, отримав 12 статуеток. А от вельми обговорюваний у всьому світі проєкт "Чорнобиль" заробив 10 премій. Відзначимо, що канал HBO знову став фаворитом Еммі, оскільки його серіали отримали 34 статуетки, поки у стрімінгового сервісу Netflix їх вийшло 27.

Еммі 2019, список переможців:

Найкращий драматичний серіал: Гра престолів – Game of Thrones (HBO)

Гра престолів – Game of Thrones (HBO) Найкращий комедійний серіал: Флібег – Fleabag (Amazon Prime)

Флібег – Fleabag (Amazon Prime) Найкращий міні-серіал: Чорнобиль – Chernobyl (HBO)

Чорнобиль – Chernobyl (HBO) Найкращий актор у драматичному серіалі: Біллі Портер – Поза (Pose)

Найкраща акторка у драматичному серіалі: Джоді Комер – Убиваючи Єву (Killing Eve)

Джоді Комер – Убиваючи Єву (Killing Eve) Найкращий актор у комедійному серіалі: Білл Хейдер – Баррі (Barry)

Білл Хейдер – Баррі (Barry) Найкраща акторка у комедійному серіалі: Фібі Уоллер-Брідж – Флібег (Fleabag)

Фібі Уоллер-Брідж – Флібег (Fleabag) Найкращий актор у міні-серіал або телефільмі: Махершала Алі – Справжній детектив (True Detective)

Найкраща акторка у міні-серіал або телефільмі: Мішель Вільямс – Фоссі Вердон (Fosse/Verdon)

Мішель Вільямс – Фоссі Вердон (Fosse/Verdon) Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі: Джулія Гарнер – Озарк (Ozark)

Джулія Гарнер – Озарк (Ozark) Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі: Пітер Дінклейдж – Гра престолів (Game of Thrones)

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Алекс Борштейн – Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel)

Алекс Борштейн – Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel) Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі: Тоні Шалуб – Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel)

Тоні Шалуб – Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel) Найкращий телефільм: Чорне дзеркало: Бузогриз – Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

Читайте також: Rotten Tomatoes назвав 20 найкращих серіалів 90-х, які варто подивитися