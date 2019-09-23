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Еммі 2019: список переможців, які вас здивують

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Хто виграв Еммі 2019 - фото 1
Хто виграв Еммі 2019

Церемонія вручення премії Еммі 2019 відбулась у ніч на 23 вересня у Лос-Анджелесі, де було обрано найкращі серіали та акторів 2019 року. Чи вдалось Грі престолів перемогти і скільки трофеїв отримав Чорнобиль – дивіться список переможців далі.

Якщо Оскар викликає у глядачів чимало питань, адже часто фільми-переможці не розраховані на масову аудиторію, а то й взагалі не показуються у кіно, то телевізійний аналог премії – Еммі – є справді вагомою для звичайного люду. Цьогоріч церемонія вручення здивувала своїми переможцями.

І ще: Серіал Чорнобиль отримав премію Еммі

Відзначимо, що останній сезон "Гри престолів", який не надто сподобався фанатами, отримав 12 статуеток. А от вельми обговорюваний у всьому світі проєкт "Чорнобиль" заробив 10 премій. Відзначимо, що канал HBO знову став фаворитом Еммі, оскільки його серіали отримали 34 статуетки, поки у стрімінгового сервісу Netflix їх вийшло 27.

Еммі 2019, список переможців:

  • Найкращий драматичний серіал: Гра престолів – Game of Thrones (HBO)
  • Найкращий комедійний серіал: Флібег – Fleabag (Amazon Prime)
  • Найкращий міні-серіал: Чорнобиль – Chernobyl (HBO)
  • Найкращий актор у драматичному серіалі: Біллі Портер – Поза (Pose)
  • Найкраща акторка у драматичному серіалі: Джоді Комер – Убиваючи Єву (Killing Eve)
  • Найкращий актор у комедійному серіалі: Білл Хейдер – Баррі (Barry)
  • Найкраща акторка у комедійному серіалі: Фібі Уоллер-Брідж – Флібег (Fleabag)
  • Найкращий актор у міні-серіал або телефільмі: Махершала Алі – Справжній детектив (True Detective)
  • Найкраща акторка у міні-серіал або телефільмі: Мішель Вільямс – Фоссі Вердон (Fosse/Verdon)
  • Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі: Джулія Гарнер – Озарк (Ozark)
  • Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі: Пітер Дінклейдж – Гра престолів (Game of Thrones)

Еммі 2019: список переможців, які вас здивують - фото 356675

  • Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Алекс Борштейн – Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі: Тоні Шалуб – Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • Найкращий телефільм: Чорне дзеркало: Бузогриз – Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

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Джерело: vertigo
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