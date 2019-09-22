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Rotten Tomatoes назвав 20 найкращих серіалів 90-х, які варто подивитися

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Друзі очолили рейтинг серіалів - фото 1
Друзі очолили рейтинг серіалів

Кіноагрегатор Rotten Tomatoes склав список 20 головних серіалів 90-х. Рейтинг ґрунтується на опитуваннях користувачів сайту.

Ні для кого не сюрприз, що очолили список "Друзі", які 22 вересня відзначають 25-річчя з моменту виходу на екрани першої серії. Також серед найулюбленіших серіалів з 90-х виявилися "Швидка допомога", "Сімпсони", "Секретні матеріали", "Рятувальники Малібу" і інші.

Варте вашої уваги: Не тільки Шерлок: добірка якісних британських серіалів

Так виглядає перша десятка:

10. Усі люблять Реймонда

9. Одружені... з дітьми

8. Фрейзер

7. Сімпсони

6. Беверлі-Хілз, 90210

5. Баффі – переможниця вампірів

4. Швидка допомога

3. Секретні матеріали

2. Сайнфелд

1. Друзі

Весь список дивіться на сайті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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