Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Зірка Гри престолів уперше стане мамою

  • 80
Джерела повідомляють про першу вагітність Софі Тернер - фото 1
Джерела повідомляють про першу вагітність Софі Тернер / gettyimages

Актриса Софі Тернер, зірка серіалу "Гра престолів", і співак Джо Джонас, які одружилися минулого літа, вперше стануть батьками. На кого очікує щасливе подружжя – поки невідомо.

Наразі пара не зробила офіційної заяви, але чутки вже просочилися в ЗМІ.

До теми: Розблокували у додатку знайомств: Шерон Стоун знову шукає кохання

Пара тримає новину в таємниці, але їхні друзі та родичі дуже раді за них, – пише E! News, посилаючись на свої джерела.

Поки Софі приховує свою вагітність за об'ємним одягом. Востаннє вони з Джонасом з'явилися разом на червоній доріжці церемонії вручення музичної премії Греммі-2020. Тернер була одягнена у міні-спідницю з рюшами Louis Vuitton, яка надійно приховувала її кругленький животик.

Софі Тернер очікує на первістка - фото 385859
Софі Тернер очікує на первістка / gettyimages

Нагадаємо, про відносини пари стало відомо у листопаді 2016 року. Через рік закохані побралися. У 2019 році вони зіграли таємне весілля у Лас-Вегасі, де їх обвінчав "Елвіс Преслі". Пізніше вони влаштували офіційну церемонію у Франції для близьких і родичів.

Днем раніше стало відомо, що переможниця Євробачення, співачка Джамала очікує на другу дитину. Так, Джамала опублікувавши ніжний знімок зі своїм чоловіком і старшим сином Еміром-Рахманом. На фото сімейство позувало на березі моря, при цьому видно помітний округлий животик співачки. Вона зворушливо притискається до чоловіка, а той цілує її, тримаючи на руках сина.

Читайте також: Не такий чарівний стан: Міла Йовович розповіла про реалії вагітності

Джерело: US Magazine
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем святого Валентина 2020: побажання для закоханих
  • 11 лютого, 16:19
  • 84849
ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото
  • 11 лютого, 14:15
  • 1325
Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
  • 11 лютого, 18:00
  • 368
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Серіали