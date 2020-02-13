Зірка Гри престолів уперше стане мамою

Актриса Софі Тернер, зірка серіалу "Гра престолів", і співак Джо Джонас, які одружилися минулого літа, вперше стануть батьками. На кого очікує щасливе подружжя – поки невідомо.

Наразі пара не зробила офіційної заяви, але чутки вже просочилися в ЗМІ.

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Пара тримає новину в таємниці, але їхні друзі та родичі дуже раді за них, – пише E! News, посилаючись на свої джерела.

Поки Софі приховує свою вагітність за об'ємним одягом. Востаннє вони з Джонасом з'явилися разом на червоній доріжці церемонії вручення музичної премії Греммі-2020. Тернер була одягнена у міні-спідницю з рюшами Louis Vuitton, яка надійно приховувала її кругленький животик.

Софі Тернер очікує на первістка / gettyimages

Нагадаємо, про відносини пари стало відомо у листопаді 2016 року. Через рік закохані побралися. У 2019 році вони зіграли таємне весілля у Лас-Вегасі, де їх обвінчав "Елвіс Преслі". Пізніше вони влаштували офіційну церемонію у Франції для близьких і родичів.

Днем раніше стало відомо, що переможниця Євробачення, співачка Джамала очікує на другу дитину. Так, Джамала опублікувавши ніжний знімок зі своїм чоловіком і старшим сином Еміром-Рахманом. На фото сімейство позувало на березі моря, при цьому видно помітний округлий животик співачки. Вона зворушливо притискається до чоловіка, а той цілує її, тримаючи на руках сина.

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