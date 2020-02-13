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Розблокували у додатку знайомств: Шерон Стоун знову шукає кохання

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Шерон Стоун шукає кохання - фото 1
Шерон Стоун шукає кохання / Getty Images

Відома акторка Шерон Стоун вкотре доводить, що вік - це лише цифра. Гаряча білявка з "Основного інстинкту" повернулась у додаток для знайомств після того, як її там заблокували.

61-річна американська акторка Шерон Стоун знову Bumble, чим не могла не поділитись з шанувальниками і журналістами Entertainment Tonight. Виявилось, що голлівудську зірку вже раз заблокували. На думку Шерон, це трапилось через те, що вона відмовила кільком чоловікам, а вони вирішили їй помститись.

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"Я думаю, що сказала "ні" декільком людям і вони вирішили відповісти мені не надто добре. Я думаю, що деяким людям не подобається чути: "Ні, ні, я не хочу спілкуватися з тобою", – поділилась білявка.

Зараз все повернулось у норму, тож вона може спокійно продовжувати спілкування у додатку, де вона вже знайшла кількох гарних друзів.

Хто ж потрібен Шерон? "Я шукаю когось, хто піклуватиметься, хто співчуватиме і кохатиме у стосунках, чого хоче і будь-яка нормальна людина".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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