Джамала стане мамою вдруге: перше фото округлого животика

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками радісною новиною – співачка стане мамою вдруге! Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Так, Джамала опублікувавши ніжний знімок зі своїм чоловіком і старшим сином Еміром-Рахманом. На фото сімейство позувало на березі моря, при цьому видно помітний округлий животик співачки. Вона зворушливо притискається до чоловіка, а той цілує її, тримаючи на руках сина.

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"Мені здавалося, у любові є межа, границя, яка всім нам дана, Як зважена крупа, норма. Але ти постукав, дав знак, що тут, присоромивши мене, що я знов не сама. І в секунду розширив простори любові, що так часто ми самі собі призначаємо. І із всесвітом всередині чекаю на тебе. Та що там – душі не чаю. Ні, неможливо стати більш досвідченими і навіть звикнути. Це чудо, що дарує Всевишній", – такий підпис залишила Джамала під знімок.

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