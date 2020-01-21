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Не такий чарівний стан: Міла Йовович розповіла про реалії вагітності

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Йовович показала реалії вагітності - фото 1
Йовович показала реалії вагітності / instagram.com/millajovovich

Популярна акторка Міла Йовович не створює ілюзії ідеального життя, тому часто ділиться з прихильниками історіями з буднів. Зараз зірка на останніх тижня вагітності, тож не могла не прокоментувати свій стан. І він далеко не такий красивий і чарівний!

44-річна акторка українського походження Міла Йовович активно веде сторінку в соцмережі Інстаграм, де у неї понад 3 мільйони підписників. Дивлячись на її профіль, важко повірити, що це голлівудська зірка, а не звичайна користувачка.

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Тут майже немає вилизаних кадрів, а в кожному пості Міла розповідає про своє реальне життя. Незабаром вона вже втретє стане матусею, тож поділилась своїм самопочуттям на фінальному місяці.

"Для тих, хто мене не знає це буде моє третє дитя, і я дуже вдячна за цю вагітність, особливо зважаючи на мій вік. Я кожного року дякую Богові за те, що він благословив мене, але Господи, я вже хочу, щоб малюк народився! Уже через два тижні ми привітаємо нашу маленьку людинку і, як знає кожна жінка, яка коли-небудь була вагітною, останній місяць дуже складний. У мене розповніли щиколотки, болять стегна та спина, я бігаю до туалету кожні 15 хвилин. Сон? Про нього можна забути. І це втомлює найбільше всього, бо, якщо малюк буде таким же гучним, як наша старша (12 річна донька Евер), ми не закриємо очі наступні кілька років", – зазначила Міла під селфі з величеньким животиком.

instagram.com/millajovovich - фото 381150
instagram.com/millajovovich

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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