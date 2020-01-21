Не такий чарівний стан: Міла Йовович розповіла про реалії вагітності

Популярна акторка Міла Йовович не створює ілюзії ідеального життя, тому часто ділиться з прихильниками історіями з буднів. Зараз зірка на останніх тижня вагітності, тож не могла не прокоментувати свій стан. І він далеко не такий красивий і чарівний!

44-річна акторка українського походження Міла Йовович активно веде сторінку в соцмережі Інстаграм, де у неї понад 3 мільйони підписників. Дивлячись на її профіль, важко повірити, що це голлівудська зірка, а не звичайна користувачка.

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Тут майже немає вилизаних кадрів, а в кожному пості Міла розповідає про своє реальне життя. Незабаром вона вже втретє стане матусею, тож поділилась своїм самопочуттям на фінальному місяці.

"Для тих, хто мене не знає – це буде моє третє дитя, і я дуже вдячна за цю вагітність, особливо зважаючи на мій вік. Я кожного року дякую Богові за те, що він благословив мене, але Господи, я вже хочу, щоб малюк народився! Уже через два тижні ми привітаємо нашу маленьку людинку і, як знає кожна жінка, яка коли-небудь була вагітною, останній місяць дуже складний. У мене розповніли щиколотки, болять стегна та спина, я бігаю до туалету кожні 15 хвилин. Сон? Про нього можна забути. І це втомлює найбільше всього, бо, якщо малюк буде таким же гучним, як наша старша (12 річна донька Евер), ми не закриємо очі наступні кілька років", – зазначила Міла під селфі з величеньким животиком.

instagram.com/millajovovich

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