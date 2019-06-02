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Зірка Гри престолів Софі Тернер розбурхала мережу новими фото
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Акторка Софі Тернер, яка після одруження стала Джонас, потішила фанатів ефектними фото з недавньої зйомки. Дівчина примірила зовсім нетиповий для себе образ.
23-річна англійська акторка Софі Тернер, яка прославилась завдяки ролі Санси Старк у шаленому популярному серіалі "Гра престолів", зараз має більше вільного часу після виходу фінального сезону та стрічки "Люди Ікс: Темний фенікс". До того ж, дівчина повернулась до активного користування соцмережею Instagram, де ділиться кадрами зі свого життя. Тому не дивно, що у неї понад 13 мільйонів підписників.
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Нещодавно Софі похизувалась світлини зі зйомки для популярного видання PORTER magazine, адже стала головною героїнею нового випуску. Для фотосесії акторка обрала доволі строгий, але сучасний стиль справжньої леді, здивувавши підписників. Все ж, образ Санси і реальний стиль її подруги Мейсі Вільямс таки залишився осторонь.
Автор фото: instagram.com/yemchuk
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