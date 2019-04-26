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Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Посмішка Дейенеріс Таргарієн стала універсальною відповіддю і новим мемом в мережі

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Посмішка Дейенеріс Таргарієн стала мемом - фото 1
Посмішка Дейенеріс Таргарієн стала мемом / Twitter

У другому епізоді восьмого сезону популярного американського серіалу "Гра престолів" під час розмови з Сансою Дейенеріс посміхнулася настільки натягнуто, що вираз її обличчя моментально розійшовся на меми.

Так, зірка "Гри престолів" Емілія Кларк, яка грає у серіалі Дейенеріс Таргарієн, під час розмови з Сансою Старк говорить, що любить Джона Сноу, який є другим чоловіком, який тримає своє слово. Після запитання Санси про те, хто ж був першим, Дейенеріс відповідає: "Дехто вищий" і дуже дивно посміхається.

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На цей момент звернув увагу користувач Twitter під ніком reallyhalalfood. Він виклав кадр і запропонував іншим людям придумати підпис до нього. Після цього користувачі мережі почали активно публікувати знімок з кумедними коментарями.

Мем ілюструє вираз обличчя людини, яка повинна показати гарний настрій, але насправді є дуже злою.

О, так ти репер?

Я: Вибачте, у нас немає цієї речі.
Покупець: А подивіться заради мене, чи вона є на складі.
Я:

Коли дідусь міркує про Brexit.

Відвідувач: Я хочу поговорити з менеджером.
Я, поки готуюся сказати, що я і є менеджер:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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