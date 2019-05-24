Матір драконів Емілія Кларк зізналась, що її дуже бісить

Зірка Гри престолів Емілія Кларк розповіла, на які питання хотіла б відповідати значно рідше. Виявилось, що британка могла зіграти головну роль у "50 відтінках сірого". Детальніше читайте далі.

32-річна британська акторка Емілія Кларк отримала гучну славу після виходу серіалу Гра престолів, однак не лише завдяки своїй акторській грі та харизматичним бровам. Мало хто не згадає про відверті сцени Матері Драконів, але саме про них зірка хотіла б чути значно рідше. Нещодавно вона зізналась, що це її дуже дратує. Хоча Емілії й пропонували роль у не менш еротичній стрічці "50 відтінків сірого".

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"Сем – чарівниця (режисерка "50 відтінків"). Я обожнюю її та була впевнена у тому, що вона має прекрасне бачення фільму. Але пройшло вже багато часу з того моменту, коли я востаннє роздягалась перед камерами. І мене досі про це запитують, вочевидь тому, що я жінка. І це до жаху дратує, я втомилась від цього. Зрозумійте врешті, що я оголялась заради персонажа, а не для того, щоб якийсь хлопець міг подивитись на мої груди", – наголосила Кларк.

Як вже раніше говорила акторка, вона відмовилась від ролі у "50 відтінках" через те, що там було багато ню-сцен, які могли б остаточно приклеїти на неї ярлик акторки, яка оголюється.

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