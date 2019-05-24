Гра престолів 8: який із загиблих героїв мав вижити у фіналі

Гра престолів 2019 викликала у фанатів чимало емоцій, серед яких переважало розчарування через смерть та долю героїв. Один із сценаристів серіалу недавно зізнався, хто ж не мав загинути у 8 сезоні.

Сценарист Дейв Хілл здивував фанатів розповіддю про те, що спершу автори Гри престолів збирались зробити іншу фінальну сцену біля Стіни. Виявилось, що там мав бути ще один герой, однак він просто не дожив до кінця.

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Хілл пояснив, що саме Джорах Мормонт, який загинув у третій серії, намагаючись захистити свою єдину королеву Дені, мав бути на Стіні.

"Тривалий час ми хотіли, щоб сір Джорах наприкінці був біля Стіни, він виїздив би з тунелю разом з Тормундом та Джоном. Але нам требо було дуже піти проти логіки. Адже йому б довелось покинути Дені перед фінальною битвою – таке нормально неможливо мотивувати. Та й Джораху підходить геройська смерть, адже він захистив кохану", – додав він.

Навіть актор Іен Глен, який виконував роль Мормонта, поділився думками щодо того, як би його персонаж відреагував на збожеволілу Дені, яка спалила Гавань.

"Добре, що він ніколи цього не дізнається. Це на краще. З боку прагматизму, його смерть була максимально доцільною. Куди можна було б після цього повести Джораха? Поняття не маю", – підсумував Глен.

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