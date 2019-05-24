На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гра престолів 8: який із загиблих героїв мав вижити у фіналі
-
- 33
Гра престолів 2019 викликала у фанатів чимало емоцій, серед яких переважало розчарування через смерть та долю героїв. Один із сценаристів серіалу недавно зізнався, хто ж не мав загинути у 8 сезоні.
Сценарист Дейв Хілл здивував фанатів розповіддю про те, що спершу автори Гри престолів збирались зробити іншу фінальну сцену біля Стіни. Виявилось, що там мав бути ще один герой, однак він просто не дожив до кінця.
Це цікаво: Гра престолів: скільки персонажів загинули за всі вісім сезонів
Хілл пояснив, що саме Джорах Мормонт, який загинув у третій серії, намагаючись захистити свою єдину королеву Дені, мав бути на Стіні.
"Тривалий час ми хотіли, щоб сір Джорах наприкінці був біля Стіни, він виїздив би з тунелю разом з Тормундом та Джоном. Але нам требо було дуже піти проти логіки. Адже йому б довелось покинути Дені перед фінальною битвою – таке нормально неможливо мотивувати. Та й Джораху підходить геройська смерть, адже він захистив кохану", – додав він.
Навіть актор Іен Глен, який виконував роль Мормонта, поділився думками щодо того, як би його персонаж відреагував на збожеволілу Дені, яка спалила Гавань.
"Добре, що він ніколи цього не дізнається. Це на краще. З боку прагматизму, його смерть була максимально доцільною. Куди можна було б після цього повести Джораха? Поняття не маю", – підсумував Глен.
Читайте також: Гра престолів: всі ключові події серіалу в короткому відео
-
19:44Матір драконів Емілія Кларк зізналась, що її дуже бісить
-
19:24Uber запустить підводне "таксі" в Австралії
-
19:15Ангел Victoria's Secret показала глибоке декольте у Каннах
-
18:57Укрзалізниця дозволить перевозити велосипеди на Інтерсіті, але є одне але
-
18:40Дебют України на Євробаченні: як виступив Пономарьов 16 років тому
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:27Як виглядає Tesla з пробігом 725 000 кілометрів
-
18:10Гороскоп на 25 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Зводять з розуму: науковці розповіли, коли жінки забувають про використання презерватива
-
17:42Чи корисно спати вдень: відповідь учених
-
17:26Звідки у вас є стільки часу: Притула розкритикував хейтерів у мережі
-
17:12Гра престолів 8: який із загиблих героїв мав вижити у фіналі
-
16:54Розбір OnePlus 7 Pro розкрив усі особливості смартфона
-
16:43Ноги журавлини: відома модель заінтригувала фото у бікіні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:24Жадан і Собаки випустили провокативний кліп, присвячений випускникам: це треба бачити
-
16:14Ці продукти важливі для здоров'я мозку
-
16:00ТЕСТ: як добре ти знаєш географію?
-
15:54Пинтя: Гори: слухайте дебютний альбом епатажної Alina Pash
-
15:45Токіо на долоні: захопливі фото з найвищих будівель міста
-
15:26Від цих популярних продуктів слід відмовитися після 50 років
-
15:14Погода в Україні на вихідних: прогноз на 25-26 травня
-
14:56У Чорногорії будуть штрафувати туристів, і ось чому
-
14:42Моторошне видовище: торнадо у Техасі зняли на відео
-
14:23Ціна смартфона Redmi K20 Pro оголошена до презентації
-
18:40Дебют України на Євробаченні: як виступив Пономарьов 16 років тому
-
16:00ТЕСТ: як добре ти знаєш географію?
-
14:16Тест: Який ти сусід
-
11:50Європейський день сусідів: анекдоти, приколи та жарти
-
07:00Картинки з Останнім дзвоником 2019: листівки і відкритки для вітання
- 23 травня
-
21:25Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
-
18:21Фільм Мумія через 20 років: як змінилися улюблені актори
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у мистецтві
-
11:50Випускний 2019: шокуючі ціни, скільки коштує вбрання і бенкет випускників
-
10:50Потап і Настя Каменських одружилися! Вийшла пісня про весілля зірок
- 22 травня
-
21:53Найкращі в ліжку: науковці вразили новою заявою
-
19:515 звичок, які прискорюють процес старіння
-
17:30ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете
-
15:14Яким є термін експлуатації смартфонів і чому їх не потрібно часто міняти
-
13:12ТЕСТ: Як би ви склали ЗНО 2019 з української мови?
-
12:22ЗНО 2019 з математики: опубліковано всі правильні відповіді та розв'язки
-
10:15Книжковий арсенал 2019: програма фестивалю у Києві на всі дні
-
07:01Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
- 21 травня
-
22:42Робіть це і ваш секс буде максимально регулярним
-
20:15Експерти назвали найпоширеніші звички, через які ламаються телефони
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)
-
16:50Як українські футболісти розгрібали воду руками: епічне пенальті
-
13:03Коли будуть дострокові парламентські вибори 2019: оголошена дата
-
12:00Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон
-
09:45Гра престолів 8: чи буде продовження улюбленого серіалу 2019