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Карантин Коронавірус

Зірка Гри престолів Емілія Кларк влаштує віртуальну вечерю з шанувальниками

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Емілія Кларк - фото 1
Емілія Кларк / instagram

Британська актриса та зірка популярного серіалу Гра престолів Емілія Кларк запропонувала шанувальникам провести з нею віртуальну вечерю в обмін на благодійні пожертвування в розпал пандемії коронавірусу.

33-річна зірка намагається зібрати 300 тисяч доларів для свого благодійного фонду SameYou, який був створений з метою допомоги людям, постраждалим від черепно-мозкових травм і інсультів.

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Нова ініціатива благодійної організації спрямована на те, щоб звільнити місця для пацієнтів з коронавірусом і допомогти людям відновитися після черепно-мозкових травм в домашніх умовах. Згідно з її повідомленням в Instagram, вона вибере 12 осіб, які пожертвують кошти в фонд, і запропонує їм повечеряти разом онлайн.

"Як ви ставитеся до того, щоб повечеряти зі мною? Після того, як ви пожертвуєте кошти, 12 щасливчиків приєднаються до мене онлайн, і ми зберемося разом, щоб влаштувати вечерю. Ми разом її приготуємо, а потім з'їмо", – написала Емілія Кларк у зверненні до шанувальників, додавши, що за вечерею вони з віртуальними друзями обговорять різні теми.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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