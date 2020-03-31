Backstreet Boys виконали свій легендарний хіт під час карантину: миле відео

Музиканти з популярного у 90-х бойзбенду Backstreet Boys вирішили підтримати шанувальників, які змушені залишатися вдома через поширення коронавірусу. Солісти колективу влаштували онлайн-трансляцію, під час якої виконали свій легендарний хіт I Want It That Way.

Брайан Літтрелл, Нік Картер, Ей Джей, Гауі Дороу, Кевін Річардсон за допомогою відеозв'язку записали пісню вживу.

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Відео з участю музикантів вже стало хітом у мережі і зібрало понад мільйон переглядів за лічені дні.

Спасибі за можливість взяти участь в цьому заході. Залишайтеся вдома і будьте у безпеці. Для нас велика честь стати частиною цього прекрасного проєкту, – сказав один з солістів Backstreet Boys Нік Картер.

У записаному відео артисти не тільки співають, а й танцюють разом з дітьми і дуріють. Ролик отримав позитивні оцінки від шанувальників, які зараз не мають змоги бачити зірок на сцені:

"Цей ролик підняв мені настрій на весь день. Дякую вам за це", "Так весело і так круто. Мої улюблені артисти знову разом", "Обожнюю Backstreet Boys! Які вони молодці, що підтримують всіх нас в цей непростий час", – ділилися думками фанати.

Онлайн-виступ став можливим завдяки Елтону Джону, який зібрав багатьох зірок, щоб дати концерт iHeart Living Room for America у мережі. Всі зібрані кошти підуть на допомогу американським медикам.

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