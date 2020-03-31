Rihanna нового десятиліття: поп-зірка знялась для британського Vogue

Популярна співачка Rihanna стала героїнею травневого номера британського Vogue. На обкладинці вона позує у жакеті Maison Margiela Джона Гальяно і дюрагу (пов'язці на голову, традиційній в афроамериканській культурі). У схожій вона з'являлась у 2014 році на церемонії CFDA.

Це перша поява дюрага на обкладинці Vogue. Ідея, за словами головного редактора журналу Едварда Еннінфула, належить самій співачці.

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Ми переглянули величезний архів візуальних референсів (її знання в області моди і культури дійсно енциклопедичні), щоб знайти нові ідеї, – розповідає він. – А потім, раптово, о 2 годині ночі Rihanna написала: "А як щодо дюрага?".

Едвард говорить, що в цій зйомці вони хотіли показати "Rihanna нового десятиліття".

Крім відсилань до афроамериканської культури, зйомка натхненна стилем Buffalo – британським рухом Рея Петрі у моді та музиці 1980-х років, який концентрувався на ідеї пошуку свого стилю і вираження індивідуальності в одязі. Ще одна тема зйомки – переосмислення гендерних норм.

Я відчуваю, що у мене немає меж. Я зробила все: випустила всі хіти, спробувала кожен жанр, – тепер я просто я, відкрита навстіж. Я можу робити все, що захочу, – говорить співачка.

У зйомці Rihanna з'являється в одязі з весняних колекцій Burberry, Valentino, Maison Margiela і чоловічому одязі від Raf Simons і Random Identities. Фотографом став Стівен Кляйн.

Травневий номер можна буде завантажити абсолютно безкоштовно 3 квітня на сайті Vogue.

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