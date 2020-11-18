Зірка Гаррі Поттера Руперт Грінт встановив новий рекорд в Instagram

Виконавець ролі Рона Візлі у серії фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера Руперт Грінт встановив новий світовий рекорд в Instagram.

Тиждень тому Руперт Грінт обрадував фанів і, нарешті, завів сторінку в Instagram. І свій перший мільйон підписників він набрав за 4 години і 1 хвилину, що стало новим рекордом мережі. Таким чином він побив попередній рекорд, який належав 94-річному натуралісту Девіду Аттенборо, всесвітньо відомому автору документальних фільмів про природу. Чоловік набрав свій мільйон шанувальників за 4 години і 44 хвилини.

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У своїй першій публікації Руперт Грінт пожартував, що тепер він в Instagram, хоча і з запізненням на ціле десятиліття, і показав перше фото зі своєю шестимісячною дитиною – донькою Венсді. На сьогодні у Руперта Грінта 3,3 мільйона шанувальників, і ця кількість стрімко зростає.

Третій рекорд мережі належить актрисі Дженніфер Еністон. У жовтні 2019 року вона зареєструвалася в Instagram, і викликала тим самим збій в мережі. Тоді зірка набрала свою мільйонну армію шанувальників за 5 годин і 16 хвилин.

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