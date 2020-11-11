Руперт Грінт зареєструвався в інстаграмі та показав свою крихітну донечку

Зірка фільмів про Гаррі Поттера, Руперт Грінт зареєструвався в інстаграмі. Ба більше, він ще й виклав на своїй сторінці миле фото крихітної донечки. Менш ніж за добу на актора підписалися 2,1 мільйона користувачів мережі!

32-річний актор Руперт Грінт вирішив таки завести свій акаунт в інстаграмі. Перший пост, який він виклав, – світлина з шестимісячною донечкою.

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Привіт, Instagram! Я запізнився усього на 10 років, але ось я тут. Я тут, щоб представити вам Джі Грінт, – написав він.

На появу Грінта у соцмережі чекали не тільки його прихильники, а й друзі та колеги зі знімальних майданчиків.

"Ласкаво просимо, Візлі. Саме вчасно", – прокоментував фото його колега по "Гаррі Поттеру" Том Фелтон.

Уперше батьком актор став у травні. Дитину від нього народила його 28-річна кохана, акторка Джорджія Грум. Вона поки, на відміну від свого бойфренда, реєструватися в соцмережі не поспішає: пара в цілому не афішує своє особисте життя. Хоча, можливо, тепер приклад Грінта надихне її на те, щоб теж стати частиною віртуального простору, – шанувальники пари напевно будуть цьому дуже раді.

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