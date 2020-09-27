Британський телеведучий встановив унікальний рекорд в Instagram

Знаменитий творець документальних фільмів про природу британський натураліст та телеведучий Девід Аттенборо втер носа усім зіркам Instagram. Чоловік найшвидше набрав перший мільйон підписників в мережі, завдяки чому потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.

Так, 94-річному Девіду Аттенборо треба було лише чотири години для того, аби набрати мільйон шанувальників в Instagram. У першому ж пості він розповідає про проблеми глобального потепління. На момент написання цієї статті на чоловіка підписалися понад 4 мільйони осіб, і ця кількість стрімко зростає.

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"Я працював на радіо і телебаченні протягом 60 років, але я вперше в Instagram", – зізнався телеведучий. Також в ролику він нагадав, що світ в біді: континенти у вогні, льодовики тануть, коралові рифи вмирають.

Свій акаунт Девід Аттенборо веде не сам. Йому допомагають Коллін Батфілд і Джонні Х'юз, які працювали з ним над документальним фільмом Netflix "Життя на нашій планеті". Вони відзначили, що для натураліста соціальні мережі – незвичайне середовище проживання.

Попередній рекорд встановила актриса Дженніфер Еністон. Вона зареєструвалася в соцмережі в жовтні 2019 року і набрала мільйон підписників за 5 годин і 16 хвилин. До цього у списку рекордсменів були футболіст Девід Бекхем і Папа Франциск.

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