Зустріч випускників Гоґвортсу: Том Фелтон влаштував онлайн-вечірку з зірками Гаррі Поттера

16 листопада виповнилося 19 років з дня виходу у світовий прокат першого фільму про Гаррі Поттера. На честь цього виконавець ролі Драко Мелфоя Том Фелтон зібрав колег по картині на онлайн-вечірку.

Пряма трансляція домашньої вечірки проходила на платформі Veeps під хештегом #19yearslater (19 років тому). На неї завітали Руперт Грінт, Деніел Редкліфф, Джеймс і Олівер Фелпс, Джейсон Айзекс і багато інших. Однак на "зустріч випускників", на жаль, не змогла прийти Емма Вотсон, яка зіграла Герміону Грейнджер.

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Руперт Грінт розповів, що на знімальному майданчику його часто називали "Давай знову, Грінт", оскільки всі сцени йому доводилося перезнімати "раз по 20". За словами актора, він постійно починав сміятися у найбільш невідповідні моменти, наприклад, під час зйомок похорону Дамблдора.

Деніел Редкліфф, своєю чергою, натякнув, що ця вечірка – лише попередня ностальгія, а масштабне святкування буде у наступному році, коли виповниться 20 років з моменту виходу першого фільму. "Я відчуваю, що ми будемо багато вдаватися до спогадів у різних формах", – сказав актор.

19-а річниця багато значить не тільки для акторів і творців кінофраншизи, але і для шанувальників книг про юного чарівника: епілог "Дарів смерті" відбувається рівно через 19 років після битви за Гоґвортс – і теж, як і зараз, восени.

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