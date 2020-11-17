Данський принц став першим чоловіком на обкладинці Vogue Czechoslovakia

В інстаграм-акаунті Vogue Czechoslovakia з'явилися обкладинки нового грудневого номера журналу, який присвятили чеській вершниці Латі Брандісовій. На одній з них опинилася польська модель Малгоша Бела, а на іншій – данський принц Ніколай.

Відзначається, що 21-річний онук королеви Данії Маргрете II став першим чоловіком, котрий потрапив на обкладинку версії Vogue для Чехії та Словаччини.

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Фотосесія з участю Ніколая пройшла у Данії. Принц позував у вбранні французького будинку Hermès, який є одним з найвідоміших виробників товарів для верхової їзди в індустрії люксу. Стилізував зйомку креативний директор чехословацького Vogue Ян Кралічек.

Найближчим часом Vogue Czechoslovakia покаже ще одну обкладинку грудневого випуску.

Раніше героя фінального номера 2020 представив американський Vogue. Ним став співак і актор Гаррі Стайлз. Колишній учасник гурту One Direction постав перед фанатами у несподіваному образі.

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