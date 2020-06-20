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Зірка Формули-1 витратив 1,6 мільйона на авто конкурента
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Зірка Формули-1 Макс Ферстаппен став власником нового суперкара. Пілот Рел Булл придбав автомобіль за 1,6 мільйона євро.
З першого погляду, нічого дивного, якби не той факт, що нідерландський гонщик поповнив свій гараж автомобілем Феррарі, конкурента Ред Булл у Формулі-1.
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Ферстаппен придбав модель Ferrari Monza SP2. Всього було продано 499 таких екземплярів. Серед інших власником цього спорткара є футболіст Мілана Златан Ібрагімович. До речі, зовсім недавно Ібрагімовича засікли за порушенням ПДР на розкішній машині за 1,6 млн євро.
Кабріолет може похвалитися характеристиками, гідними Формули-1: 800 кінських сил, 6,5-літровий V12 двигун, розгін до 100 км / год за 2,9 секунди, а максимальна швидкість більше 300 км / год.
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