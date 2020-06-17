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Як їздити в дощ: поради для безпечного водіння, які виручать вас на дорозі
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Негода для водіїв подекуди стає не просто перепоною, а й небезпечним фактором на дорозі. Дізнайтеся основні правила безпечної їзди в дощ, щоб уникнути ДТП та уберегти свою машину від пошкоджень.
Дощ для водіїв – це умови обмеженої видимості. Окрім цього, зливи можуть пошкодити транспортний засіб. Також дощ негативно впливає на зчеплення коліс з дорожнім покриттям. Водію важливо їхати під час дощу так, щоб його бачили інші учасники дорожнього руху й щоб він усіх бачив і міг контролювати ситуацію на дорозі.
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Найперше, що вам потрібно зробити, це зменшити швидкість та бути максимально уважним на дорозі.
Як безпечно їздити в дощ
Ближнє світло фар. Воно повинно бути ввімкнене, щоб вас помічали на дорозі інші учасники руху. Протитуманки без туману краще не вмикати, адже вони можуть засліплювати водіїв.
Аварійка. Якщо вам їхати ну дуже важко, склоочисники не можуть впоратися з дощем, то ввімкніть аварійку та повільно котіться до найближчої заправки чи узбіччя. Не зупиняйтеся на дорозі, адже це небезпечно не лише для вас, а й для того водія, який може у вас врізатися.
Запотівання вікон. Це аж ніяк не піде на краще, тому треба зробити усе, щоб вікна та дзеркала не потіли. Якщо кондиціонера немає чи він не допомагає, то прочиніть біля себе вікно.
Слизький асфальт. Дощова вода перетворює пил, бруд, ґрунт і усе, що може бути на дорозі у мастилоподібну субстанцію. Тому будьте обережні при кермуванні.
Ями. Ці підступні вибоїни ховаються під водою і їх важко помітити. Погнутий диск, ґуля чи розірвана шина – це ще не так страшно. Ви можете просто вилетіти з дороги, не впоравшись з кермуванням. Дотримуйтеся дистанції, маленької швидкості та будьте уважні. Навіть якщо ви добре знаєте маршрут, то не будьте надто самовпевненими, адже ями мають здатність утворюватися та збільшуватися.
Колейка. Якщо ви впали на хвіст іншій машині й тягнетеся дорогою в однакових умовах, то пам'ятайте, що ви все одно не в однакових умовах. Не завжди можна відтворювати рухи іншої машини на дорозі. Ви, приміром, їдете універсалом, а машина перед вами – це фура, то водій фури має менший шанс потрапити в яму, а ви її точно відчуєте. Оцінюйте свої можливості.
Аквапланування. Коли дощ сильний і утворюються калюжі та ринви на дорозі, то це загрожує тим, що водій втратить керованість автомобіля. Колеса машини будуть їхати не по асфальту, а крутитимуть воду. Тому важливо дотримуватися безпечної швидкості. Звичайно, все індивідуально, але понад 50 км/год їхати точно не варто.
Гідроудар. Ваш двигун захлинеться, якщо казати по-простому, і ви вже далі нікуди не поїдете, тому доведеться викласти кругленьку суму на ремонт або ж заміну мотора. Оцінити глибину калюжі поглядом важко, тому не варто ризикувати.
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