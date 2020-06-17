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Нову Audi з 80-х хочуть продають за шалену суму: фото

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Audi Sport quattro - фото 1
Audi Sport quattro / wikipedia

На британському сайті Motorsport&Classics виставили на продаж рідкісний автомобіль – культову Audi Sport quattro. Це один з лише 214 екземплярів моделі, які були випущені маркою.

Біле купе Audi Sport quattro проїхало за своє життя лише 7000 км і перебуває у відмінному стані. Саме цим фактом пояснюється його ціна: за автомобіль хочуть виручити не менше як 700 000 фунтів стерлінгів (майже 880 000 доларів). Сума досить значна.

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Нову Audi з 80-х хочуть продають за шалену суму: фото - фото 410676

Історія Audi Sport quattro почалася у 1984-му році – саме тоді компанія побудувала цей автомобіль до гоночному сезону. Від звичайного Audi quattro спорт-варіант відрізнявся зменшеною на 32 см колісною базою і застосуванням в конструкції деталей, виготовлених з кевлара. Крім того, у нього був менший тираж. Під капотом в авто встановлений 2,1-літровий двигун на 306 сил. Для порівняння, гоночні версії володіли потужністю від 450 до 500 сил.

До слова, Audi Sport quattro є одним з найбільш значущих автомобілів для історії марки, оскільки приніс їй чималу славу в ралі. Саме завдяки йому компанія посіла перше місце в заліку пілотів і серед виробників в тому ж гоночному сезоні 1984 року.

Нову Audi з 80-х хочуть продають за шалену суму: фото - фото 410674
Нову Audi з 80-х хочуть продають за шалену суму: фото - фото 410675

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Джерело: motorsportandclassics
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