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Холостячка

У Новій Зеландії модель-трансгендер вперше виграла конкурс краси: гарячі фото

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Аріель Кейл - фото 1
Аріель Кейл / instagram

26-річна модель Аріель Кейл з Філіппін була визнана Міс Інтерконтиненталь Нова Зеландія. Це перший випадок в країні, коли найпривабливішою дівчиною назвали трансгендера.

Аріель виросла в новозеландському місті Окленд. Вона студентка і вивчає у виші дизайн одягу.

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Кейл вирішила перетворитися на жінку у 2017 році. Батьки вкрай негативно поставилися до "витівки сина" і поставили ультиматум. Батько і мати заборонили продовжувати гормональну терапію. Отримавши відмову, вони вигнали новоспечену дочку з дому. Уродженка Філіппін в цьому році зробила операцію зі зміни статі. Пластика обійшлася їй в 15 тисяч доларів.

Міжнародний конкурс краси Міс Інтерконтиненталь проводиться з 1971 року. Світ поступово починає визнавати людей, які змінили стать, в різних сферах життя. Нещодавно демократ Сара Макбрайд стала першим в американській історії відкритим трансгендером, що має місце в Сенаті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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