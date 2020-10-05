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Модель-трансгендер знялася повністю голою: відверте фото (18+)

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Теодора Квінліван - фото 1
Теодора Квінліван / instagram

Американська модель і відкритий трансгендер Теодора Квінліван розбурхала мережу пікантним знімком. Красуня виклала фотографію в Instagram, на якій позує повністю голою.

Так, на свіжому сміливому фото Теодора Квінліван постала перед підписниками зовсім без одягу. Оголена красуня позувала сидячи на ліжку у спальні. Пишні груди модель прикрила рукою, проте користувачі звернули увагу на те, що дівчина надто худа, про що й написали у коментарях під знімком.

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"Ви можете як завгодно оскверняти моє ім'я, але це тільки робить мене ще кращою", – прокоментувала кадр Теодора Квінліван.

Деякі юзери розкритикували її знімок: "Це вже занадто відверто", "Ти якась шалено худа", "Якщо чесно, виглядаєш як скелет". Але знайшлися й ті, хто був у захваті від поста Квінліван. "Тедді – абсолютно чудова і ідеальна жінка з голови до п'ят. І у неї найкрасивіший голос на планеті".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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