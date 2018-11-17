Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Зірка Фантастичних звірів знялася для Playboy: провокативні фото

  • 168
Езра Міллер продовжує епатувати - фото 1
Езра Міллер продовжує епатувати / gettyimages

Актор Езра Міллер, який зіграв у стрічці "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда", став героєм нового випуску журналу Playboy.

В об'єктиві фотографа Райана Флагера актор позує на підборах і з вушками в образі зайчика Playboy.

Перевірте себе: Магічний тест: Яка ти тварина із фільму Фантастичні звірі?

В інтерв'ю журналу він поділився думками з приводу стосунків, сексу та поліаморності.

Зазначимо, що Езра Міллер любить приміряти різні провокаційні образи: раніше він з'явився на публіці в чорній сукні-пуховику Moncler, в якій був схожий на дементора, а також у білосніжному вбранні Givenchy, нагадуючи сову Гедвігу з "Гаррі Поттера".

Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289472
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289474
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289475
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289477
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289484
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289483
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289482
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289480
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289479
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289466
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289467
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289468
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289469
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289470
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289471
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289473
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289476
Езра Міллер знявся для PlayBoy
Езра Міллер знявся для PlayBoy - фото 289478
Езра Міллер знявся для PlayBoy

Читайте також: Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда – чи варто дивитися новий фільм

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5879
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Фантастичні звірі