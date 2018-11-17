Зірка Фантастичних звірів знялася для Playboy: провокативні фото

Актор Езра Міллер, який зіграв у стрічці "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндевальда", став героєм нового випуску журналу Playboy.

В об'єктиві фотографа Райана Флагера актор позує на підборах і з вушками в образі зайчика Playboy.

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В інтерв'ю журналу він поділився думками з приводу стосунків, сексу та поліаморності.

"I’m trying to find queer beings who understand me as a queer being off the bat, and I feel like I’m married to them 25 lifetimes ago.” #FantasticBeasts star Ezra Miller dons Bunny ears and sits down with Playboy to talk polyamory, pain, pleasure, & more. https://t.co/scsbU4iRW2 pic.twitter.com/aHtyveY9Xb — Playboy (@Playboy) 15 листопада 2018 р.

Зазначимо, що Езра Міллер любить приміряти різні провокаційні образи: раніше він з'явився на публіці в чорній сукні-пуховику Moncler, в якій був схожий на дементора, а також у білосніжному вбранні Givenchy, нагадуючи сову Гедвігу з "Гаррі Поттера".

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

Езра Міллер знявся для PlayBoy

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