Магічний тест: Яка ти тварина із фільму Фантастичні звірі?

15 листопада відбулася прем'єра довгоочікуваного фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда". З нагоди виходу другої частини кінофраншизи про пригоди Ньюта Саламандера підготували для вас магічний тест. Дізнайся, яке ти звірятко зі стрічки!

Ми дочекалися прем'єри картини "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда" за сценарієм Джоан Роулінг, "мами" Гаррі Поттера. Готовий зануритися в світ чарівництва і магії разом з нами? Пройди тест і дізнайся, з якою фантастичною твариною у тебе найбільше спільного!

Магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?