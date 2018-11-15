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Магічний тест: Яка ти тварина із фільму Фантастичні звірі?

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Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда - фото 1
Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда

15 листопада відбулася прем'єра довгоочікуваного фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда". З нагоди виходу другої частини кінофраншизи про пригоди Ньюта Саламандера підготували для вас магічний тест. Дізнайся, яке ти звірятко зі стрічки!

Ми дочекалися прем'єри картини "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда" за сценарієм Джоан Роулінг, "мами" Гаррі Поттера. Готовий зануритися в світ чарівництва і магії разом з нами? Пройди тест і дізнайся, з якою фантастичною твариною у тебе найбільше спільного!

Магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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