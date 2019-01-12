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Зірка "Дуже дивних справ" розбурхала Instagram

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Міллі Боббі Браун здивувала фанатів - фото 1
Міллі Боббі Браун здивувала фанатів / instagram.com/milliebobbybrown

Юна акторка Міллі Боббі Браун, яка здобула популярність після серіалу "Дуже дивні справи", здивувала прихильників дорослим образом.

14-річна британська акторка та модель Міллі Боббі Браун, яка зіграла роль Одинадцять у серіалу "Дуже дивні справи", стрімко стає все популярнішою. Відомі видання та бренди хочуть, щоб з ними працювала юна красуня, а Міллі не відмовляється від такого шансу. Однак вона все одно залишається підлітком, який веде веселий профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 18 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона активно ділиться майже всім, що трапляється.

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Нещодавно Міллі поділилась кількома знімками у приталеній сукні та на каблуках, викликавши справжній шквал коментарів. Зважаючи на юний вік, фанати відзначили, що дівчина дуже швидко подорослішала і невдовзі складе конкуренцію іншим зіркам кінематографу.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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