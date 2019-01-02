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Дуже дивні справи: стало відомо, коли вийде 3 сезон

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Новий сезон Дуже дивних справ покажуть влітку - фото 1
Новий сезон Дуже дивних справ покажуть влітку

Стрімінгова платформа Netflix поділилася черговим тизером третього сезону серіалу "Дуже дивні справи".

У ролику як і раніше немає кадрів з майбутніх серій, зате названа точна дата виходу нового сезону – 4 липня 2019 року.

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У попередніх тизерах автори показували вінтажну рекламу загадкового торгового центру й оголосили назви всіх епізодів, а в новому ролику, який вийшов на честь Нового року, продемонстрували святковий зворотний відлік.

Поки відомо, що дія нових серій розгортається влітку 1985 року – менше, ніж через рік після подій попереднього сезону. Події відбуваються навколо шопінг-молу Starcourt Mall, який представлений як "один з кращих торгових центрів в Америці і за її межами".

Він виявляється черговою корпоративною загрозою містечку, яке раніше пережило потрясіння від дій таємничої Національної лабораторії Хоукінса.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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