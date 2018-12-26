Зірка "Дуже дивних справ" з'явилась у новій рекламі Calvin Klein

Юна британська акторка Міллі Боббі Браун, яка прославилась завдяки серіалу "Дуже дивні справи", стала героїнею нової реклами Calvin Klein.

14-річна британська модель та акторка Міллі Боббі Браун підкорює серця прихильників не лише з екранів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за Міллі, яка зіграла роль дівчинки Одинадцять у серіалі "Дуже дивні справи", стежать понад 18 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже юна зірка доволі активно ділиться тим, що трапляється у її житті.

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Нещодавно дівчина опублікувала кадри з реклами Calvin Klein, у яких стала головною героїнею. Не важко здогадатись, що популярність Міллі випереджає її, а фанати вже стежать за тим, як з маленької дівчинки красуня перетворюється у дорослу зірку.

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