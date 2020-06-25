ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата

Глядачі запам'ятовують фільми не лише завдяки відомим акторами, які грають головні ролі, не лише завдяки сюжету, а й завдяки влучним фразам, які згодом стають популярними та вірусними. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Ці фрази вже давно використовують поза контекстом, адже вони стали популярними цитатами. Зможеш впізнати, у якій кінострічці головні герої говорили це?

І ще: ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: ТЕСТ: Вгадайте казку за дорослим сюжетом!