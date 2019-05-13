Зірка Американської історії жахів знялась топлес для глянцю (18+)

Молода акторка та зірка Американської історії жахів Емма Робертс здивувала фанатів кадром із нової екстравагантної фотосесії для популярного журналу. Дівчина постала у грайливому образі топлес.

28-річна американська поп-співачка та акторка Емма Робертс вже давно обрала стежку своєї знаменитої тітоньки Джулії, тому активно займається зйомками у серіалах, кіно і просто рекламах для відомих брендів та видань. До того ж, красуні не бракує сміливості не тільки на екрані, а й у житті. Нещодавно вона стала зіркою нового номера журналу Cosmopolitan, для якого знялась у яскравій та спекотній зйомці. Один із найгарячіших карах з'явився на профілі Емми в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів фанатів.

Більше фото Емми Робертс для Cosmopolitan тут

На кадрі Робертс позує топлес у сонцезахисних окулярах, прикриваючись тільки руками. Фанати одразу ж засипали дівчину компліментами щодо її тендітної фігури.

Читайте також: Відома модель вразила розкішною фігурою в бікіні