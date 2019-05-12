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Відома модель вразила розкішною фігурою в бікіні

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Алессандра Аброзіо у бікіні - фото 1
Алессандра Аброзіо у бікіні / instagram.com/alessandraambrosio

Популярна модель Алессандра Амброзіо потішила прихильників новими спекотними фото на пляжі. Ця жінка точно має секрет ідеальної фігури у будь-якому віці.

38-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо хоч і завершила свою кар'єру ангела Victoria's Secret, однак не збирається відпочивати. Жінка активно знімається для відомих брендів та постійно працює над власною формою, чим ділиться з фанатами. Тому не дивно, що за її профілем в соцмережі Instagram стежать більш як 9,9 млн користувачів.

І ще: Гаряча супермодель знялася на пляжі у відвертій фотозйомці

Там Алессандра публікує свіжі фото зі зйомок та своїх буднів. А нещодавно красуня нагадала, що пляжний сезон не за горами. Жінка у розкішних купальниках від GAL Floripa і навіть топлес похизувалась чудовою фігурою. Тут спекотно!

Відома модель вразила розкішною фігурою в бікіні - фото 327030

Відома модель вразила розкішною фігурою в бікіні - фото 327031

Відома модель вразила розкішною фігурою в бікіні - фото 327032
Джерело всіх фото: instagram.com/alessandraambrosio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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