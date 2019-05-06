Емма Робертс роздяглась у новій фотосесії (18+)

Популярна акторка Емма Робертс здивувала фанатів появою у зухвалій зйомці для журналу Cosmopolitan. Племінниця Джулії Робертс не посоромилась роздягтись для видання.

28-річна акторка та співачка Емма Робертс відрізняється від своїх героїв на екрані, хоча уміло грає стерву в "Американській історії жахів" та "Королевах крику". Це підтверджує профіль зірки в соцмережі Instagram, де понад 12,9 млн підписників.

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Саме там дівчина ділиться не лише кадрами зі світських заходів, а й власних буднів та різноманітних зйомок. Нещодавно Емма похизувалась обкладинкою нового номера глянцю Cosmopolitan, який прикрасила з мінімальною кількістю одягу. До того ж, видання показало коротеньке відео у більш відвертих образах Робертс.

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