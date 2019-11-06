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Зимові вітаміни: названі найкращі сухофрукти

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Сухофрукти - фото 1
Сухофрукти / seeds

У зимовий час під час дефіциту вітамінів треба вживати багато сухофруктів. Вони – повноцінна заміна свіжих плодів.

Однак для того, щоб сухофрукти принесли користь і не нашкодили фігурі, необхідно ретельно підходити до їх вибору, розповідають дієтологи.

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"Перед тим, як купити сухофрукти, потрібно дізнатися, вимочувалися вони в чомусь чи ні. Вони могли бути в цукровому сиропі і тоді весь сенс у них втрачається", – зазначили вони. Дізнатися, чи не "купалися" смаколики в сиропі, можна за допомогою аналізу їх зовнішнього вигляду. Сухофрукти не мають блищати – матовий колір і зморщеність означають їх натуральність.

"На день ми їмо не більше 50 г такої категорії продуктів. І тоді (того ж дня, коли були сухофрукти) ми маємо обмежити фрукти", – підкреслили дієтологи. За їх словами, найкраще для зимового раціону підходять сушені фініки, курага, родзинки, чорнослив, яблука і груші.

Сухофрукти взимку - фото 366512
Сухофрукти взимку

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Джерело: krishijagran
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