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П'ять найкорисніших продуктів листопада

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Корисні овочі / avocado

Ці продукти дозрівають саме в листопаді, і їсти їх треба саме зараз. Вни допоможуть підвищити захисні властивості організму та підготувати його до настання зими.

Брюссельська капуста. Листопад – ідеальний місяць для хрестоцвітних, в тому числі і для брюссельської капусти. Земля сприяє тому, що з суцвіть йде властива їм гіркота. Зрілі суцвіття мають насичений зелений колір і щільну текстуру.

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Морква. Моркву збирають з полів доволі пізно та й зберігають її досить довго. Недооцінений потенціал моркви можна розкрити за допомогою таких добавок, як мед, волоські горіхи або селера.

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Смачна морква

Журавлина. Багата антиоксидантами і вітаміном С журавлина універсальна: свіжі ягоди, можливо трохи підморожені, можуть стати основою для неймовірних соусів до м'яса, підлив і настоянок.

Зелена цибуля. Цибулю можна знайти в будь-якому супермаркеті. До листопада пагони цибулі-порею набувають світло-зеленого кольору і особливо пекучого смаку.

Корисна цибуля - фото 366432
Корисна цибуля

Цибуля ріпчаста. Цибуля в листопаді має темну, товсту шкіру і добре підходить для смаження і додавання до м'ясних і овочевих рецептів.

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Джерело: avocado
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