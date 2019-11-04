Ці ранкові звички допомагають схуднути

Якщо правильно почати день, то можна не лише наблизитись до мрій, а й позбутись зайвих кілограмів. Дієтолог розповіла, які хороші ранкові звички дозволяють отримати хорошу фігуру.

Існує чимало шкідливих ранкових звичок, які заважають нормальному життю та здоров'ю, однак людям доволі складно від них відмовлятись. Тому австралійська дієтолог С'юзі Баррел розповіла про корисні та приємні ранкові ритуали, які покращать самопочуття та фігуру.

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За словами спеціаліста, не обов'язково дотримуватись жорстких дієт та постійно працювати у спортзалі, щоб мати здорове тіло. Достатньо ввести хороші ранкові звички, які значно приємніші.

Для початку варто не забувати про водний баланс та щоранку натщесерце повільно випивати склянку теплої води. Це дозволить запустити організм та прокинутись швидше. Також воду можна комбінувати з зеленим та трав'яним чаєм.

Ранкові звички для схуднення

Ще однією корисною звичкою має бути сніданок. І йдеться не просто про канапку, печиво чи ще щось не надто хороше. Правильний сніданок має не лише бути регулярним, а й багатим на білки. Тоді він нормалізує рівень глюкози в крові, а також втамовує голод до обіду. Дієтолог рекомендує не забувати і про клітковину, адже навіть до 20-30 грамів клітковини на день дозволять забути про шкідливі перекуси.

Ранкові звички для схуднення

"Почніть зі сніданку, додавши, приміром, фрукти у грецький йогурт чи вівсянку. Також отримати клітковину можна з овочами, цільнозерновим хлібом", – ділиться С'юзі Баррел.

А от солодощі у невеликих дозах краще відкласти на десерт після трапези. Також для сніданку не підходять білий хліб, булочки, фруктові йогурти, кекси та загалом смаколики з цукром. Тим часом кава допомагає зробити ранок кращим та посилює метаболізм, тому від неї не варто відмовлятись. Щоправда, варто вживати цей напій без молока та цукру.

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