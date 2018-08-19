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Зімітувати клінічну смерть: у мережі згадали найбільш курйозне видалення в історії футболу

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Максімо Бангера зімітував смерть - фото 1
Максімо Бангера зімітував смерть / delfi

У мережі згадали найбільш незвичайне видалення в історії футболу, яке відбулося в 2015 році. Воротар еквадорської Барселони Максімо Бангера вирішив прикинутися мертвим, щоб його не вигнали з поля за фол останньої надії.

У поєдинку Кубка Лібертадорес проти колумбійського Атлетіко Насьональ при рахунку 1:1 29-річний голкіпер на 90-й хвилині невдало зіграв у захисті. Побачивши в руці рефері червону картку страж воріт не придумав нічого кращого, як зімітувати клінічну смерть.

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Варто відзначити, що це йому не допомогло. Максімо Бангера в результаті вигнали з матчу, а так як всі заміни були вичерпані, біля воріт встав польовий гравець Барселони і пропустив удар зі штрафного – 1:2.

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