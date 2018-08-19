Андрій Шевченко знайшов нову роботу в Італії: відео

41-літній наставник виступив в ролі експерта на телевізійній платформі DAZN Italia.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко попрацював спортивним коментатором в чемпіонаті Італії.

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Андрій Миколайович дебютував на матчі Лаціо – Наполі, а перед грою зустрівся з новим головним тренером неаполітанців Карло Анчелотті.

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