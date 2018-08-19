Мессі шикарним ударом забив 6000-й гол Барселони: відеофакт

Зірковий форвард Ліонель Мессі забив 6000-й гол Барселони в чемпіонатах Іспанії.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився в 1-му турі проти гри з Алавесом.

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Нападник завдав результативного удару зі штрафного на 64-й хвилині матчу. Лео пробив низом, стінка підстрибнула, і м'яч безперешкодно пройшов в ворота.

Відзначимо, що автором 5000-го м'яча, забитого Барселоною в чемпіонатах (2009 рік), також був Мессі.

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