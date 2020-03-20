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Зима повертається: синоптики попередили про снігопади і заморозки

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

До кінця тижня в Україні очікується різка зміна погодних умов, адже замість весняного тепла частину країни накриють похолодання та опадами у вигляді дощу і снігу. Детальніше читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, упродовж 21-25 березня в країні погіршиться погода, а також оголошено штормове попередження. У більшості областей вночі до 1-7 морозу, вдень від -3 до +3, а на півдні та сході вночі близько нуля, а вдень +2+7.

І ще: У Карпатах випало понад метр снігу

"22-23 березня похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), та опадами: у західних, північних, центральних та Харківській областях у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями очікується утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця. У південних, Луганській та Донецькій областях опади переважно у вигляді дощу", – йдеться у повідомленні.

До того ж, в Карпатах 21-23 березня очікуються снігопади, а також посилення вітру до 15-25 м/с. Прогнозується утворення снігового покриву висотою у 5-10 см, що може погіршити ситуацію на дорогах в гірській місцевості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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