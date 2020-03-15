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У Карпатах випало понад метр снігу
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Станом на неділю, 15 березня, висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищує метр. Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
За даними синоптиків, станом на 15 березня на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 31-130 сантиметрів. Температура повітря досягає -11,4 градуса, вітер східний 3-4 м/с. Сніг свіжий, добре закріплений.
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Також понад один метр снігу зафіксували на Драгобраті – 121 сантиметр. Температура повітря -13,2 градуса.
На сніголавинній станції Плай висота снігового покриву становить 25-38 см, сніг свіжий, пилоподібний, дуже добре закріплений і стабільний. Температура повітря становить -11,7 градуса.
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