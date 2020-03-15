Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

У Карпатах випало понад метр снігу

  • 26
Сніг в Карпатах - фото 1
Сніг в Карпатах / ua.112

Станом на неділю, 15 березня, висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищує метр. Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

За даними синоптиків, станом на 15 березня на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 31-130 сантиметрів. Температура повітря досягає -11,4 градуса, вітер східний 3-4 м/с. Сніг свіжий, добре закріплений.

І ще: Погода в Україні 15 березня: точний прогноз по містах

Також понад один метр снігу зафіксували на Драгобраті – 121 сантиметр. Температура повітря -13,2 градуса.

На сніголавинній станції Плай висота снігового покриву становить 25-38 см, сніг свіжий, пилоподібний, дуже добре закріплений і стабільний. Температура повітря становить -11,7 градуса.

Читайте також: В Австралії зняли унікальну дощову бурю: вражаюче відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
  • 11 березня, 18:10
  • 1613
Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
  • 12 березня, 12:00
  • 298
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2166658
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна