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В Австралії зняли унікальну дощову бурю: вражаюче відео

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В Австралії зняли унікальну дощову бурю: вражаюче відео - фото 1

В Австралії вдалося зняти на відео незвичайне природне явище – безліч локальних сильних шквалів перетворилися у дощовій ураган. Ролик з'явився на сторінці у Facebook користувача Kane Artie Photography. Чоловік зазначив, що буря була такої сили, що йому ледве вдалося втриматися на ногах.

Як уточнив метеоролог Ігор Кибальчич на своїй сторінці в Facebook, подібні явища відбуваються вкрай рідко. Зокрема, за його словами, він сам побачив так звану дощову бурю вперше.

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Чоловік розповів, що таке явище утворилося від того, що безліч локальних вологих мікровибухів опускаються до земної поверхні в міру просування лінійної конвективної системи.

"Простіше кажучи, це безліч локальних сильних шквалів або як їх називають на заході – "дощові бомби", – написав він.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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