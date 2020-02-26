В Австралії зняли унікальну дощову бурю: вражаюче відео

В Австралії вдалося зняти на відео незвичайне природне явище – безліч локальних сильних шквалів перетворилися у дощовій ураган. Ролик з'явився на сторінці у Facebook користувача Kane Artie Photography. Чоловік зазначив, що буря була такої сили, що йому ледве вдалося втриматися на ногах.

Як уточнив метеоролог Ігор Кибальчич на своїй сторінці в Facebook, подібні явища відбуваються вкрай рідко. Зокрема, за його словами, він сам побачив так звану дощову бурю вперше.

І ще: В Антарктиді сніг став багряного кольору: фотофакт

Чоловік розповів, що таке явище утворилося від того, що безліч локальних вологих мікровибухів опускаються до земної поверхні в міру просування лінійної конвективної системи.

"Простіше кажучи, це безліч локальних сильних шквалів або як їх називають на заході – "дощові бомби", – написав він.

Читайте також: Канарські острови накрила найсильніша піщана буря: вражаючі кадри