Зима 2020: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні

Синоптики вже озвучили попередні прогнози на зиму 2020 в Україні. Чи очікувати на сильні морози та снігопади – читайте далі.

В Укргідрометцентрі розповіли, чого варто очікувати українцям від майбутньої зими. За словами фахівців, погода буде доволі "м'якою".

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"Щодо прогнозів на зиму 2020 року, то більшість погодних моделей показують, що у Європі температури будуть вищими за норму, і зима буде доволі "м’якою". Проте любителям зими все-таки не варто засмучуватись!.. Сезонні прогнози – це осереднена картина за 3 місяці (грудень-січень-лютий), яка може показати лише переважаючі синоптичні процеси", – зазначають вони.

Яку погоду очікувати взимку 2020 року

Проте не варто сподіватись, що всі зимові місяці будуть такими легкими, адже на морози та снігопади також варто чекати.

"Як завжди спостерігатимуться періоди більш холодної погоди. Проте вони можуть бути менш тривалими і, наприклад, замість 20 днів з морозною погодою буде спостерігатись лише 8 або 10 днів", – додають метеорологи.

Наголосимо, що погодна модель вказує, яким буде 40-60% зимового періоду, але не весь.

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