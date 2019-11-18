У Венеції майже пішло під воду графіті Бенксі: фотофакт

Графіті знаменитого вуличного художника Бенксі постраждало від найсильнішої за 50 років повені у Венеції. У мережі з'явилися світлини з малюнком, які показують весь масштаб стихійного лиха!

Робота Бенксі присвячена біженцям: на муралі зображено дівчинку в рятувальному жилеті і з факелом, від якого йде рожевий дим. Твір виявили цього року та визнали роботою Бенксі після того, як у травні він опублікував його фотографію у своєму інстаграмі.

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ЗМІ публікують знімки, на яких видно, як поступово "тоне" робота художника. За даними CNN, наразі графіті майже затонуло, а рівень води досягає плечей дівчинки.

У соцмережах також діляться фотографіями муралу.

Інтернет-користувачі також згадують, як графіті виглядало ще минулого місяця.

I was in #Venice last month and took a photo of Banksy’s refugee girl mural. Here's what that looks like after the flooding.



Left: mine || Right: Rosanna Codino/EPA-EFE#venicefloods pic.twitter.com/rSIm6rEm4T — Anup Kaphle (@AnupKaphle) November 15, 2019

Зазначимо, що найсильніша з 1966 року повінь у Венеції почалася в листопаді. У воді опинилося приблизно 80% міста, включаючи центральну площу Святого Марка і базиліку Святого Марка IX століття. У ніч на 13 листопада вода піднялася майже на 190 см, що стало рекордною величиною за останні пів століття. Влада Італії оголосили режим НС і виділила € 20 мільйонів на первинну допомогу й усунення наслідків стихії.

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