Шапку можна не носити? Лікарі здивували цікавим фактом

Шапку і шарф взимку одягати зовсім необов'язково – у деяких випадках вони можуть навіть зашкодити здоров'ю.

Таку заяву зробили лікарі. На питання, чи потрібно взимку носити теплі шапку і шарф, вони відповіли негативно.

І ще: Учені назвали сухофрукт, який корисно їсти весь рік

"Вони можуть навіть заважати, якщо перегрівають. Наприклад, дітей перегрівають. Небезпека більше – коли одягають тепліше, адже діти рухаються", – зазначили експерти. За їх словами, не треба закривати одягом дихальні шляхи. У період холодів краще загартовуватися, особливо під час провітрювання приміщень. Це буде допомагати організму протистояти застудам.

Також експерти прокоментували звичку молоді робити "підкати" на штанах: "Тут залежить від схильності тепло одягатися. Це не критично. Особливо якщо людина швидко ходить". У зимовому взутті головне – щоб підошва була товстою, а темп руху відповідав типу взуття.

Читайте також: Як позбутися головного болю без таблеток: прості та дієві способи