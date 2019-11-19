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Шапку можна не носити? Лікарі здивували цікавим фактом

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Чи варто взимку носити шапку - фото 1
Чи варто взимку носити шапку / esquire

Шапку і шарф взимку одягати зовсім необов'язково – у деяких випадках вони можуть навіть зашкодити здоров'ю.

Таку заяву зробили лікарі. На питання, чи потрібно взимку носити теплі шапку і шарф, вони відповіли негативно.

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"Вони можуть навіть заважати, якщо перегрівають. Наприклад, дітей перегрівають. Небезпека більше коли одягають тепліше, адже діти рухаються", – зазначили експерти. За їх словами, не треба закривати одягом дихальні шляхи. У період холодів краще загартовуватися, особливо під час провітрювання приміщень. Це буде допомагати організму протистояти застудам.

Також експерти прокоментували звичку молоді робити "підкати" на штанах: "Тут залежить від схильності тепло одягатися. Це не критично. Особливо якщо людина швидко ходить". У зимовому взутті головне – щоб підошва була товстою, а темп руху відповідав типу взуття.

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Джерело: esquire
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