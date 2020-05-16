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Зі смаком протесту: у Гонконзі з'явилось незвичайне морозиво

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Смак цього морозива нагадує сльозогінний газ - фото 1
Смак цього морозива нагадує сльозогінний газ

Справжнім бунтарям припаде до душі нове морозиво, яке з'явилося у Гонконзі. Тепер там можна скуштувати смаколик зі смаком сльозогінного газу. Таким чином його творці нагадують про події, які нещодавно відбулися.

Головний інгредієнт морозива, яке подають в одному з місцевих кафе, – чорний перець.

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Незвичайний смак має соціальний підтекст – це нагадування про вуличні демонстрації, коли поліцейські розганяли протестувальників за допомогою сльозогінного газу (його застосували понад 16 тисяч разів).

Зі смаком протесту: у Гонконзі з'явилось незвичайне морозиво - фото 404401

Ми хотіли створити аромат, який буде нагадувати людям про те, що їм необхідно зберігати протестний настрій і не втрачати запал, – пояснює власник кафе, чиє ім'я не називають з міркувань безпеки.

Одна з відвідувачок кафе, котра спробувала морозиво, розповідає, що воно дійсно нагадує сльозогінний газ. Через перець важко дихати, смак дуже гострий, подразнюючий, тому відразу хочеться випити води.

Зі смаком протесту: у Гонконзі з'явилось незвичайне морозиво - фото 404402

Творець морозива розповів, що під час приготування цього морозива перепробував також васабі і гірчицю, але чорний перець виявився найближчим до сльозогінного газу. Перець подразнює горло, що нагадує вдихання сльозогінного газу.

Порція морозива коштує $ 5. Новий смак виявився дуже популярним, на день продають приблизно 20-30 порцій.

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Джерело: Associated Press
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