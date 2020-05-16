Зі смаком протесту: у Гонконзі з'явилось незвичайне морозиво

Справжнім бунтарям припаде до душі нове морозиво, яке з'явилося у Гонконзі. Тепер там можна скуштувати смаколик зі смаком сльозогінного газу. Таким чином його творці нагадують про події, які нещодавно відбулися.

Головний інгредієнт морозива, яке подають в одному з місцевих кафе, – чорний перець.

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Незвичайний смак має соціальний підтекст – це нагадування про вуличні демонстрації, коли поліцейські розганяли протестувальників за допомогою сльозогінного газу (його застосували понад 16 тисяч разів).

Ми хотіли створити аромат, який буде нагадувати людям про те, що їм необхідно зберігати протестний настрій і не втрачати запал, – пояснює власник кафе, чиє ім'я не називають з міркувань безпеки.

Одна з відвідувачок кафе, котра спробувала морозиво, розповідає, що воно дійсно нагадує сльозогінний газ. Через перець важко дихати, смак дуже гострий, подразнюючий, тому відразу хочеться випити води.

Творець морозива розповів, що під час приготування цього морозива перепробував також васабі і гірчицю, але чорний перець виявився найближчим до сльозогінного газу. Перець подразнює горло, що нагадує вдихання сльозогінного газу.

Порція морозива коштує $ 5. Новий смак виявився дуже популярним, на день продають приблизно 20-30 порцій.

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