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Як зробити огірок смачнішим: дівчина прославилася у мережі через дивну кулінарну хитрість
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Користувачка TikTok з ніком @basicallyperkfect навчила своїх підписників того, як зробити огірок смачнішим. Для цього дівчина "подоїла" овоч. Дехто вирішив послідувати дивній пораді і були у захваті від того, що "доїння" огірка працює.
Тож як зробити огірок смачнішим? Для цього потрібно від огірка відрізати маленьку частину. Потім її треба потерти об сам огірок, поки не почне виділятися біла рідина. За словами користувачки, після таких маніпуляцій овоч на смак стає свіжішим і не таким гірким.
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Ті підписники, які вирішили спробувати "подоїти" огірок, написали коментарі, що згодні з нею і така кулінарна хитрість у них спрацювала. Дівчину прославив її ролик з "доїнням" огірка.
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