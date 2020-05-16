Немає сенсу смажити картоплю інакше: універсальний метод

Існує багато способів тушкування картоплі з відварюванням, заморожуванням і іншими фірмовими методиками. Хочемо запропонувати вам ще одну.

Отже, спочатку картоплю треба очистити і нарізати тонкою "соломкою" 1.0х5.0х0.6 см. Жартуємо, звичайно все нарізаємо на око.

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Промиємо її в друшляку проточною водою, щоб змити зайвий крохмаль, і висушимо рушником. Закинемо картоплю на розігріту пательню з олією, накриємо кришкою і будемо смажити таким чином:

Вогонь на максимумі, перевертаємо три рази з перервою 4 хвилини, кожного разу знову накриваємо кришкою. На третій раз додаємо 1 ч.л. солі перед перевертанням. Ще через хвилину можна спробувати. Якщо готова, то час додавати зелену цибулю з кропом. Акуратно перемішуємо, накриваємо кришкою і прибираємо в сторону ще на хвилину, щоб аромат зелені розкрився.

Картопля

Сенсу ускладнювати цей рецепт немає!

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